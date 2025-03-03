Финальная версия соглашения по минералам с США подготовлена – Володимир Зеленский

БАКУ/Trend/ - Украина готова подписать соглашение с США по минералам, заявил президент Украины Володимир Зеленский во время беседы с украинскими и британскими журналистами в Великобритании, передает Trend.

«Соглашение по минералам готово. Финальная версия подготовлена, министры могут его подписать. Мы не отступаем назад. Наша политика – быть последовательными. Независимо от того, что происходило ранее, мы сохраняем конструктивный подход. Если мы договорились о подписании, то со своей стороны мы готовы», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что открыт к любому формату конструктивных отношений с США.

«Все это у нас есть, и в наших силах сохранить достигнутое. Мы рассчитываем на это. Соглашение, которое находится на столе, – да, оно будет подписано, если стороны готовы», – добавил президент Украины.

Отметим, что соглашение предоставит Соединенным Штатам доступ к критически важным минералам и другим ценным природным ресурсам Украины. В рамках сделки США смогут получать часть редкоземельных минералов Украины в качестве компенсации за финансовую помощь, предоставленную Киеву во время конфликта с Россией, а также, возможно, за будущую поддержку.

12 февраля в Киеве министр финансов США Скотт Бессант передал Зеленскому первый проект соглашения о сотрудничестве в области добычи минералов. В нем предусматривалось, что 50% доходов Украины от добычи минералов и природных ресурсов будут передаваться США в качестве компенсации за военную поддержку в конфликте с Россией. Это касалось не только редкоземельных элементов, но и «всей экономической стоимости, связанной с ресурсами Украины», включая уран, литий, нефть, газ, а также часть доходов от портовой деятельности.

Кроме того, соглашение предусматривало, что американские компании должны получить 50% доли в месторождениях редкоземельных элементов на территории Украины. В случае подписания документ имел бы приоритет над всеми другими торговыми соглашениями Украины.

Зеленский отказался подписывать соглашение из-за отсутствия гарантий безопасности для Украины.