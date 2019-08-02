Вскоре SpaceX запустит на орбиту израильский спутник связи

2 августа 2019 11:43 (UTC+04:00)

Космический аппарат будет запущен в космос 4 августа с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Спутник, получивший название Amos-17, был построен аэрокосмической фирмой Boeing по чертежам и проекту, разработанным в компании Spacecom (известна также как Space-Communication Ltd.) из израильского города Рамат-Ган.

Запуск спутника с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида запланирован на 3 августа, в 18:50 . Аппарат уже размещён в капсулу в верхней части ракеты Falcon 9 компании SpaceX. В случае неблагоприятных погодных условий запуск спутника может быть отложен на один день, заявил представитель компании Spacecom на пресс-конференции в Телль-Авиве.

Проектный срок эксплуатации спутника, предназначенного для обслуживания клиентов в Африке, составляет 20 лет. Фирма уже получила предварительные заказы на аренду транспондеров спутника на общую сумму в 58 миллионов долларов, – говорится в пресс-релизе компании. При этом генеральный директор компании Spacecom Дэвид Поллак на пресс-конференции в центральном офисе фирмы в Рамат-Гане высказал надежду на то, что после запуска спутника будут подписаны также другие соглашения.

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