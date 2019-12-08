Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле

8 декабря 2019 03:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил избрать главу правительства прямым голосованием, чтобы избежать третьих за год парламентских выборов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Если в "Кахоль-Лаван" (оппозиционная партия) не хотят правительства национального единства, есть только один способ предотвратить выборы в Кнессет - выбрать одного из двух. Пусть народ решит, кого он хочет видеть главой правительства - Бени Ганца или меня. В "Кахоль-Лаван" говорят, что они знают, чего хочет народ. Так пусть народ решит - и никто кроме народа. И уж, конечно, не пресса", - сказал Нетаньяху в видеообращении, размещённом поздно вечером в субботу в социальных сетях.

Лидер оппозиционной партии "Кахоль - Лаван" Бени Ганц назвал предложение Нетаньяху предвыборным трюком.

"Речь идёт о пустом предложении, направленном исключительно на то, чтобы отлечь внимание от премьер-министра, которому предъявлены три тяжких обвинения и который остаётся единственным человеком, несущим ответственность за то, что мы оказались на пороге третьих выборов", - говорится в заявлении Ганца, распространённом его пресс-службой.

Вечером 11 декабря истекает трёхнедельный срок, отведённый Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства завершились провалом.

В случае, если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.

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