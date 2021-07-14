В Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства ОАЭ
В среду, 14 июля, в Тель-Авиве состоялась церемония открытия посольства ОАЭ в Израиле, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В церемонии приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог и посол ОАЭ в Израиле Мухаммад аль-Хаджа.
"Еще год назад мечта видеть флаг ОАЭ в Израиле была далекой и несбыточной, а сейчас это совершенно нормально. Мы сделали невозможное возможным", - сказал Герцог.
Мухаммад аль-Хаджа заявил, что для него большая честь быть послом ОАЭ в Израиле. "Этот шаг является новым этапом в развитии "соглашений Авраама". Посольство будет не просто дипломатическим учреждением, а базой для дальнейшего продвижения нашей миссии", - сказал он.
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