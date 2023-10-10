Израиль считает парламент и гражданские министерства Газы легитимными целями

БАКУ/Trend/ – Парламент Газы и гражданские министерства являются легитимными целями израильской армии в военных операциях против ХАМАС.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Ричард Хехт.

Было отмечено, что израильская армия усилила атаки на боевиков ХАМАС, обстреляв город Газа.

Сообщается, что с израильской стороны в результате атак погибли более 900 человек, а число погибших в результате ударов по сектору Газа достигло 687 человек.

Отметим, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС несет кодовое называние "Железные мечи".