Азербайджан приветствует прекращение огня между Израилем и Ливаном (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан приветствует прекращение огня между Израилем и Ливаном и ожидает, что это соглашение положит конец военным действиям.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

Отмечено, что Азербайджан, поддерживая мирное решение конфликтов и будучи инициатором совместного обращения COP29 о мире, утверждённого 132 странами в рамках председательства на COP29, призывает все стороны соблюдать перемирие.

Напомним, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем вступило в силу в 04:00 по местному времени в соответствии с инициативой, выдвинутой США и Францией.

Согласно соглашению, ливанская армия будет поэтапно развернута вдоль южной границы страны при поддержке Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). Параллельно израильская армия будет постепенно выводить свои войска с юга Ливана.

Согласно договоренности, правительство Ливана обязалось пресечь деятельность незаконных вооруженных группировок и поставки им оружия контрабандой. Наряду с этим, будут ликвидированы незаконные объекты, занимающиеся производством оружия и боеприпасов, а запасы оружия будут конфискованы.

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