В Бразилии не менее 13 человек погибли в крупном ДТП

14 января 2018 04:33 (UTC+04:00)

Не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате крупного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс, передает РИА Новости со ссылкой на портал Todo Noticias.

Согласно информации, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась. В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущему в крупный город Белу-Оризонти.

Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.

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Azernews Newspaper
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