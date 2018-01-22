В Колумбии автобус сорвался в пропасть, 13 человек погибли

22 января 2018 09:34 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек погибли в результате падения автобуса в пропасть в Колумбии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Tiempo.

Как сообщил начальник местной дорожной полиции майор Фернандо Монтанья, инцидент произошел в западной части страны на дороге, ведущей от города Пасто в сторону порта города Тумако. По словам представителя полиции, данный участок дороги находится на высоте 66 метров и известен как "Нос Дьявола".

По данным издания, автобус упал в пропасть из-за сошедшего оползня. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Губернатор департамента Нариньо Камило Ромеро сообщил, что в результате инцидента погибли семь мужчин, пять женщин и шестимесячный ребенок.

"Я глубоко сожалею о гибели по меньшей мере 13 человек, которые ехали на общественном транспорте по трассе Тумако-Пасто и попали под оползень", — написал в Twitter глава агентства дорожной безопасности Колумбии Алехандро Майя.

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