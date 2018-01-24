В Бенгази произошел двойной теракт

24 января 2018 00:34 (UTC+04:00)

Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались в районе Сальмане в ливийском городе Бенгази, погибли девять человек, 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на ливийскую газету "Аль-Марсад".

По данным издания, теракты произошли рядом с паспортным отделом около крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после молитвы.

Газета пишет, что в результате первого теракта погибли трое человек, количество жертв возросло после того, как террористы подорвали второй автомобиль. Однако машины скорой помощи и военные успели вывезти большую часть раненых в медицинский центр Бенгази до второго взрыва.

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