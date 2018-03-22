В Финляндии появился отель на лыжах (ФОТО)

22 марта 2018 07:06 (UTC+04:00)

Наблюдать за северным сиянием теперь можно не выходя из помещения, остановившись в новом отеле с номерами на санях, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Каждый номер представляет собой конструкцию размером четыре с половиной на два с половиной метра, которую можно передвигать при помощи снегохода. Внутри номера есть кровать, столик, обогреватель и сухой туалет.

В общей сложности, у новой гостиницы три номера, которые в настоящее время расположены в отдаленной деревне на севере Финляндии. Сезон бронирования в отеле продлится до середины апреля.

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Azernews Newspaper
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