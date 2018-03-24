У берегов Папуа – Новой Гвинеи произошло сильное землетрясение

24 марта 2018 16:00 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в субботу у побережья Папуа – Новой Гвинеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 21.23 по местному времени субботы. Эпицентр располагался в одном километре к юго-востоку от побережья острова Новая Британия и в 151 километре к востоку от расположенного на нем города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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