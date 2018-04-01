Южная Корея направит военный корабль для освобождения захваченных пиратами заложников

Южнокорейские власти приняли решение о направлении к побережью Ганы военного корабля для освобождения трех граждан страны, захваченных в заложники пиратами, передает Интерфакс со ссылкой на министерство иностранных дел Южной Кореи.

Корабль Marine 711 водоизмещением 500 тонн с экипажем из 40 ганцев и трех южнокорейцев в подельник текущей недели был захвачен пиратами у побережья Ганы. Трех граждан Южной Кореи увезли в неизвестном направлении на скоростном катере.

По информации минобороны Южной Кореи, пираты являются гражданами Нигерии.

"Мы находимся в тесной координации с такими странами, как Гана, Нигерия, Того и Бенин, как и с США и Евросоюзом, чтобы определить местоположение наших сограждан и обеспечить их освобождение", - говорится в заявлении МИД.

Пока пираты не выдвигали требований для освобождения заложников.

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