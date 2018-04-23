КНДР останавливает вещание пропаганды на границе с Южной Кореей

КНДР прекращает работу своих громкоговорителей, вещающих пропаганду на границе с Республикой Корея.

Об этом сообщил в понедельник правительственный источник агентству Yonhap, передает ТАСС.

"Северокорейские военные располагают примерно 40 громкоговорителями для вещания на Южную Корею в районе военно-демаркационной линии, и в понедельник утром значительная часть из них прекратила работу", - отмечает агентство. По мнению источника, к полуночи северокорейское пропагандистское вещание будет полностью прекращено.

Власти Южной Кореи объявили в понедельник о прекращении агитационного вещания с помощью громкоговорителей на границе с КНДР в преддверии межкорейского саммита, намеченного на 27 апреля. Подобный шаг, отметили в минобороны страны, направлен на "снижение военного напряжения между Югом и Севером и создание атмосферы для мирных переговоров".

Южная Корея начала агитационное вещание против КНДР с использованием нескольких десятков громкоговорителей в 1963 году, Пхеньян предпринял в адрес республики аналогичные меры. В 2015 году страны заключили соглашение о прекращении агитационного вещания на границе, однако в январе 2016 года Сеул вновь начал использовать громкоговорители после того, как КНДР провела четвертое испытание ядерного оружия. В сообщениях Южной Кореи содержалась критика в адрес политического строя КНДР, а также популярная в республике музыка.

Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США. В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита - 27 апреля; встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, как ожидается, может состояться в мае или июне этого года.

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