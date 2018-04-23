КНДР останавливает вещание пропаганды на границе с Южной Кореей

23 апреля 2018 15:47 (UTC+04:00)

КНДР прекращает работу своих громкоговорителей, вещающих пропаганду на границе с Республикой Корея.

Об этом сообщил в понедельник правительственный источник агентству Yonhap, передает ТАСС.

"Северокорейские военные располагают примерно 40 громкоговорителями для вещания на Южную Корею в районе военно-демаркационной линии, и в понедельник утром значительная часть из них прекратила работу", - отмечает агентство. По мнению источника, к полуночи северокорейское пропагандистское вещание будет полностью прекращено.

Власти Южной Кореи объявили в понедельник о прекращении агитационного вещания с помощью громкоговорителей на границе с КНДР в преддверии межкорейского саммита, намеченного на 27 апреля. Подобный шаг, отметили в минобороны страны, направлен на "снижение военного напряжения между Югом и Севером и создание атмосферы для мирных переговоров".

Южная Корея начала агитационное вещание против КНДР с использованием нескольких десятков громкоговорителей в 1963 году, Пхеньян предпринял в адрес республики аналогичные меры. В 2015 году страны заключили соглашение о прекращении агитационного вещания на границе, однако в январе 2016 года Сеул вновь начал использовать громкоговорители после того, как КНДР провела четвертое испытание ядерного оружия. В сообщениях Южной Кореи содержалась критика в адрес политического строя КНДР, а также популярная в республике музыка.

Делегация Республики Корея 5 марта встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В ходе переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи лидеров двух стран. Север также выразил тогда готовность провести аналогичное мероприятие с президентом США. В ходе стартовавшего после этого диалога на высоком уровне была установлена дата межкорейского саммита - 27 апреля; встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа, как ожидается, может состояться в мае или июне этого года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В МАГАТЭ заявили о готовности возобновить работу в КНДР
Другие страны 13:55
Лидер Южной Кореи приветствовал прекращение ядерных испытаний в КНДР
Другие страны 11:10
Южная Корея и США начали военные учения Key Resolve
Другие страны 06:39
В Южной Корее более трех тысяч полицейских направили на разгон протестов
Другие страны 03:29
Евросоюз продолжит в отношении КНДР политику сильного давления
Европа 21 апреля 13:46
Евросоюз приветствовал решение КНДР по отказу от ядерных испытаний
Европа 21 апреля 13:24
Китай поприветствовал решение КНДР об остановке ядерных испытаний
Китай 21 апреля 09:32
Представители Китая и США обсудили ядерную проблему КНДР и Ирана
США 20 апреля 16:17
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Россия 20 апреля 13:59
Лавров: КНДР за отказ от ядерной программы захочет гарантий безопасности
Россия 20 апреля 10:47
КНДР не выдвигает требований о выводе войск США из Южной Кореи
Другие страны 19 апреля 20:28
Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в разработке интеллектуальных транспортных систем
Казахстан 19 апреля 18:13
Правящая партия КНДР созывает пленум в связи с "важным историческим периодом"
Другие страны 19 апреля 09:20
Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии
США 19 апреля 07:58
Трамп подтвердил, что Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном
США 18 апреля 15:01
В каких сферах Казахстан и Республика Корея расширяют сотрудничество?
Бизнес 18 апреля 13:07
Россия предложила Южной Корее подключиться к проекту в КНДР
Россия 18 апреля 12:51
Узбекистан поддерживает усилия Южной Кореи по установлению мира на Корейском полуострове
Узбекистан 18 апреля 11:53