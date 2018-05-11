Сингапур подтвердил, что примет саммит лидеров США и КНДР

Министерство иностранных дел Сингапура подтвердило, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет на территории этой страны, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

"Сингапур будет рад выступить в качестве принимающей стороны встречи президента США Дональда Трампа и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына 12 июня 2018 года. Мы надеемся, что эта встреча будет содействовать достижению мира на Корейском полуострове", — говорится в сообщении.

В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

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