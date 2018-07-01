В Пуэрто-Рико вертолет упал на пляж

Вертолет упал в субботу на пляж в северо-восточной части ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико, погиб один человек, трое пострадали. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Associated Press.

Катастрофа произошла недалеко от города Рио-Гранде, к западу от Сан-Хуана, который является административным центром Пуэрто-Рико. Упал частный вертолет JetRanger, находившиеся на земле люди не пострадали.

Причина произошедшего пока неизвестна. Федеральное авиационное управление США начало расследование.

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