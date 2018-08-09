BBC History Magazine признал Марию Кюри наиболее повлиявшей на мировую историю женщиной

9 августа 2018 08:47 (UTC+04:00)

Вместе с ней в топ-3 рейтинга издания вошли американская правозащитница Роза Паркс и лидер британского движения суфражисток Эмеллин Панкхерст. Мария Склодовская-Кюри (1867-1934) возглавила рейтинг женщин, наиболее повлиявших на мировую историю. Об этом в четверг сообщает РИА Новости.

"Она (Кюри - прим. ТАСС) была первой женщиной, удостоенной Нобелевской премии по физике, первой женщиной, ставшей профессором Парижского университета (Сорбонны), и первым человеком - именно человеком, а не только женщиной, завоевавшей вторую Нобелевскую премию", - напомнила президент Британского общества истории науки Патрисия Фара.

Мария Склодовская-Кюри, лауреат Нобелевских премий по физике (1903) и химии (1911), родилась в Варшаве - столице Царства Польского, входившего в первой половине ее жизни в состав Российской Империи. Однако ученой деятельностью Кюри занималась во Франции.

Второе место в рейтинге заняла американская правозащитница Роза Паркс (1913-2005), признанная Конгрессом США "матерью современного движения за гражданские права". Замкнула тройку лидер британского движения суфражисток Эмеллин Панкхерст (1858-1928).

На четвертой строчке оказалась британская математик и писательница Ада Лавлейс (1815-1852), на пятой - британская биофизик и рентгенограф Розалинд Франклин (1920-1958), на шестой - премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (1925-2013).


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