На японской АЭС "Фукусима-1" создают дополнительную защиту от цунами

Дополнительная защита от возможного удара цунами создается на японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщила газета Yomiuri.

Отмечается, что главная цель этих дополнительных защитных мер - предотвращение утечки воды с содержанием высокорадиоактивных частиц, которая в больших объемах скапливается в подвальных помещениях зданий энергоблоков станций. При потенциальном ударе цунами эта вода может попасть в океан. Подчеркивается, что компания-оператора Tokyo Electric Power уже начала работы по изоляции подвальных помещений.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану, полностью снести станцию планируется только к 2040-м годам.

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