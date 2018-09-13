Экс-президента Сальвадора приговорили к десяти годам тюрьмы

13 сентября 2018 04:47 (UTC+04:00)

Экс-президента Сальвадора приговорили к десяти годам тюрьмы, передает РИА Новости.

Бывший президент Сальвадора Антонио Сака получил в среду длительный тюремный срок за коррупцию.

"Экс-президент Элиас Антонио Сака был приговорен к 10 годам тюрьмы за хищения и отмывание денег и активов. Экс-глава государства стал первым бывшим президентом, приговоренным за преступления, связанные с коррупцией", — говорится в заявлении прокуратуры центральноамериканской страны.

Сака был задержан в октябре 2016 года по подозрению в коррупции и растрате государственных средств. Также его обвиняли в незаконном обогащении после того, как он не смог объяснить происхождение 5 миллионов долларов, которые лежали на его счетах еще до истечения президентского мандата.

Сака занимал пост президента страны с 2004 по 2009 год.

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