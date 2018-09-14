Чемпионат "Формулы-1" продолжится ночным этапом в Сингапуре

Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Сингапура - стартует в пятницу двумя свободными практиками, сообщает ТАСС.

Семь гонок остается у немца Себастьяна Феттеля из "Феррари", чтобы догнать и перегнать в борьбе за титул британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона. Двух гонщиков разделяют 30 очков, поэтому права на ошибку у немца нет. В прошлом году именно на Гран-при Сингапура Феттель лишил себя шансов на победу в чемпионате, допустив ошибку на старте гонки, которая привела не только к его сходу, но и к сходу партнера по "Феррари" финна Кими Райкконена, а также голландца Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл".

Постепенно налаживаются дела у "Уильямса", за который выступает единственный представитель России в "королевских гонках" Сергей Сироткин. На прошлом этапе, проходившем в Италии, москвич набрал первое очко в сезоне. В гонке Сироткин финишировал 11-м, однако после ее завершения был дисквалифицирован француз Ромен Грожан из "Хааса", занявший шестое место, что позволило россиянину переместиться на 10-ю строчку и принесло ему первый зачетный балл в карьере в "Формуле-1". Партнер Сироткина канадец Лэнс Стролл также завершил гонку в очковой зоне, финишировав на девятом месте.

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является то, что он проводится при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

Рекордсменом по количеству побед в Сингапуре является Феттель - немец видел здесь клетчатый флаг первым четыре раза (2011-2013, 2015). Трижды побеждал Хэмилтон (2009, 2014, 2017), дважды - испанец Фернандо Алонсо (2008, 2010).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30, вторая - в 16:30 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00) и квалификация (17:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10).

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