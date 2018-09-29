Число отложенных из-за тайфуна рейсов в Японии возросло до 776 (Обновлено)

29 сентября 2018 18:36 (UTC+04:00)

18:36 (GMT+4) Японские авиакомпании отменили на воскресенье 776 рейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, из-за приближения тайфуна "Трами", передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

18:20 (GMT+4) Японские авиакомпании отменили 530 рейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, на воскресенье из-за приближения тайфуна "Трами", передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

В субботу было отменено более 380 авиарейсов. В воскресенье их число возрастет до 530.

Центр тайфуна "Трами", которому присвоен порядковый номер 24, в настоящее время находится в 60 километрах от острова Токуносима в префектуре Окинава. Он двигается с юга на северо-восток, а в воскресенье-понедельник захватит значительную часть страны. Метеорологи квалифицируют его как "чрезвычайно сильный". В префектуре Окинава без света остались 231 тысяча домохозяйств.

Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость ветра в центре равна 45 метрам в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

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