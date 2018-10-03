У Колумбии нет планов закупать системы ПВО

Правительство Колумбии пока не имеет планов по закупке новых систем противовоздушной обороны, сообщил во вторник министр обороны страны Гильермо Ботеро, пишет РИА Новости.

Ранее колумбийские СМИ сообщали о якобы имевшихся у главы Колумбии Ивана Дуке планах закупить новейшие системы ПВО на 1,1 триллиона песо (примерно 367 миллионов долларов) в связи с напряженными отношениями с соседней Венесуэлой и возможностью воздушных атак.

"Мы не будем вкладывать 1,1 триллиона песо в противовоздушную оборону в настоящий момент, среди причин — у нас нет на это бюджета. Я бы мог привести и другие, но, думаю, этой будет достаточно", — приводит специализированный военный портал Webinfomil заявление Ботеро в парламенте.

При этом недавно президент Дуке заявил на сессии Генассамблеи ООН, что закупки новых вооружений осуществлялись исторически и будут делаться впредь в зависимости от потребностей страны.

Среди возможных поставщиков систем ПВО СМИ называли США, Францию и Израиль.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.