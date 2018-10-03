У Колумбии нет планов закупать системы ПВО

3 октября 2018 07:20 (UTC+04:00)

Правительство Колумбии пока не имеет планов по закупке новых систем противовоздушной обороны, сообщил во вторник министр обороны страны Гильермо Ботеро, пишет РИА Новости.

Ранее колумбийские СМИ сообщали о якобы имевшихся у главы Колумбии Ивана Дуке планах закупить новейшие системы ПВО на 1,1 триллиона песо (примерно 367 миллионов долларов) в связи с напряженными отношениями с соседней Венесуэлой и возможностью воздушных атак.

"Мы не будем вкладывать 1,1 триллиона песо в противовоздушную оборону в настоящий момент, среди причин — у нас нет на это бюджета. Я бы мог привести и другие, но, думаю, этой будет достаточно", — приводит специализированный военный портал Webinfomil заявление Ботеро в парламенте.

При этом недавно президент Дуке заявил на сессии Генассамблеи ООН, что закупки новых вооружений осуществлялись исторически и будут делаться впредь в зависимости от потребностей страны.

Среди возможных поставщиков систем ПВО СМИ называли США, Францию и Израиль.

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