В Мексике произошла крупная утечка топлива

Один пожарный погиб, а жители сразу пяти районов были эвакуированы после крупной утечки топлива из трубопровода в мексиканском городе Атиталакия в штате Идальго.

Как сообщает портал Excelsior, инцидент произошел в ночь на понедельник. На место образовавшейся утечки прибыли пожарные и спасатели, в результате погиб заместитель директора сил гражданской обороны Атиталакии. Причины его гибели не уточняются.

Отмечается, что власти провели эвакуацию жителей из прилегающих районов, предоставив им временное убежище. Однако многие предпочли остаться рядом со своими домами и ночевали в своих автомобилях.

В понедельник занятия в школах Атиталакии были отменены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.