В Индии поезд наехал на толпу людей

19 октября 2018 19:06 (UTC+04:00)

Неподалеку от индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд врезался в толпу людей, сообщает газета Economic Times, передает РИА Новости.

По данным издания, по меньшей мере 50 человек могли погибнуть, множество получили ранения.

ЧП произошло из-за того, что местные жители жгли возле железнодорожных путей чучела в честь Дашахры - одного из самых популярных индуистских праздников, который отмечается каждую осень. Многие из них при этом стояли прямо на рельсах.

Пострадавших доставили в больницы. Медики опасаются, что число погибших может еще возрасти.

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