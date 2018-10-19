В Индии поезд наехал на толпу людей

Неподалеку от индийского города Амритсар, штат Пенджаб, поезд врезался в толпу людей, сообщает газета Economic Times, передает РИА Новости.

По данным издания, по меньшей мере 50 человек могли погибнуть, множество получили ранения.

ЧП произошло из-за того, что местные жители жгли возле железнодорожных путей чучела в честь Дашахры - одного из самых популярных индуистских праздников, который отмечается каждую осень. Многие из них при этом стояли прямо на рельсах.

Пострадавших доставили в больницы. Медики опасаются, что число погибших может еще возрасти.

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