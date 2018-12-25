Цена на нефть в Японии упала до самого низкого уровня за последние 15 месяцев

Цена на нефть на Токийской товарно-сырьевой бирже упала во вторник до самого низкого уровня за последние 15 месяцев. Она впервые с сентября прошлого года опустилась ниже психологически важной отметки в 35 тыс. иен (примерно $318) за килолитр (около 6,289 барреля), передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NHK, нефть дешевеет на фоне опасений, связанных с возможным замедлением темпов роста мировой экономики, в частности, из-за торгового конфликта между США и Китаем. Негативный фон создает также повсеместное падение курсов акций.

Во вторник ключевой для Японии индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи в ходе утренних торгов рухнул более чем на 5% по сравнению с показателем на конец операций в пятницу. В понедельник торги не производились из-за национального праздника.

Как отмечает NHK, цены на нефть толкает вниз также информация о наращивании ее производства в США.

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