В результате атаки на гостиничный комплекс в Найроби погибли пять человек

15 января 2019 21:26 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения на гостинично-офисный комплекс в Найроби. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает Agence France-Presse.

Ранее кенийская газета The Star сообщала о трех погибших. По ее данным, боевики удерживают нескольких заложников.

"Несколько заложников находятся в отеле Dusit. Мы ждем подкрепления", - заявил газете представитель кенийской полиции.

Ранее у комплекса прогремели два взрыва и была слышна стрельба. Как отметили в полиции, нападавшие прибыли на место происшествие в бронежилетах.

По данным агентства Reuters, ответственность за вылазку взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" была создана в 2004 году. Группировка финансируется "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), сомалийскими бизнесменами, а также получает средства, собирая "налоги" с населения в подконтрольных ей районах, где установлен жесткий режим ваххабитского толка.

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