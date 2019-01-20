Конституционный суд ДРК объявил Чисекеди победителем президентских выборов

20 января 2019 09:42 (UTC+04:00)

Конституционный суд Демократической Республике Конго (ДРК) объявил оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди победителем президентских выборов, однако его оппонент Мартин Файулу призвал международное сообщество не признавать итоги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Actualite.

Ранее национальная независимая избирательная комиссия (CENI) ДРК опубликовала предварительные итоги состоявшихся 30 декабря 2018 года президентских выборов. Комиссия сообщила, что оппозиционный кандидат Чисекеди был избран президентом ДРК.

Затем Африканский союз (АС) призвал приостановить объявление окончательных результатов президентских выборов в ДР Конго в связи с "серьезными сомнениями" в их объективности. Однако правительство страны отвергло предложение АС.

Как сообщает издание, КС ДР Конго "объявил Феликса Чисекеди президентом Демократической Республики Конго простым большинством голосов". При этом КС отметил, что Файулу не смог предоставить доказательств неточностей при определении итогов выборов.

В ответ Файулу призвал международное сообщество не признавать итоги и объявил себя "единственным легитимным президентом". "Я прошу все международное сообщество не признавать власть, которая не имеет ни легитимности, ни правоспособности представлять конголезский народ", - приводит портал его слова.

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