Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на один месяц

Президент Туниса Беджи Каид эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 2015 года, еще на один месяц — до 5 апреля, говорится в заявлении канцелярии главы государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По итогам консультаций по ситуации в сфере безопасности с главой правительства и председателем палаты представителей, президент принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории республики на один месяц — с 7 марта по 5 апреля 2019 года", — говорится в документе.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.

Данный теракт стал первой атакой за последние три года в тунисской столице. После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в том числе, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.

Ранее в среду Высшая независимая избирательная комиссия Туниса объявила о том, что парламентские выборы в Тунисе пройдут 6 октября, президентские — 10 ноября 2019 года.

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