Власти Туниса продлили режим ЧП на всей территории страны на один месяц

7 марта 2019 06:18 (UTC+04:00)

Президент Туниса Беджи Каид эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения, действующий в стране с 2015 года, еще на один месяц — до 5 апреля, говорится в заявлении канцелярии главы государства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По итогам консультаций по ситуации в сфере безопасности с главой правительства и председателем палаты представителей, президент принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории республики на один месяц — с 7 марта по 5 апреля 2019 года", — говорится в документе.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.

Данный теракт стал первой атакой за последние три года в тунисской столице. После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности, что позволило, в том числе, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.

Ранее в среду Высшая независимая избирательная комиссия Туниса объявила о том, что парламентские выборы в Тунисе пройдут 6 октября, президентские — 10 ноября 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан и Тунис обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан 9 февраля 20:06
Суд приговорил к пожизненному заключению семерых обвиняемых в терактах в Тунисе
Другие страны 9 февраля 08:45
Туркменистан и Тунис проведут политические консультации
Туркменистан 8 февраля 10:14
Рейтинг самых жарких мест на планете
Интересное 7 февраля 11:00
Алжир и Тунис запретили Нетаньяху пролет через свое воздушное пространство
Израиль 29 января 14:55
Лавров отметил усилия Туниса по сохранению стабильности в стране
Россия 26 января 13:34
Лента новостей
Сильный туман не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
Бизнес 09:10
Туркменистан продлил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 09:06
В Японии отложили пробное извлечение отработавшего топлива с АЭС "Фукусима-1"
Другие страны 08:47
FT: Великобритания в апреле ужесточит правила выдачи визы инвестора
Европа 08:22
Министерство: Австрия рассчитывает получать газ через «Южный газовый коридор» (Эксклюзив)
Энергетика 08:00
Трамп может отказаться от дебатов на телеканалах, поддерживающих демократов
США 07:54
Венесуэла и Палестина заключили соглашение по производству бриллиантов
Другие страны 07:16
ВВС Израиля атаковали базу боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа
Израиль 06:45
СМИ: Комитет СБ ООН по санкциям 14 марта опубликует доклад об уклонении КНДР от рестрикций
Другие страны 05:51