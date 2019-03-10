У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 17.10 по времени UTC (20.10 мск) примерно в 134 километре к востоку от города Иваки в префектуре Фукусима. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами не объявлялось.

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