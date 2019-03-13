В работе Gmail произошел сбой

13 марта 2019 08:58 (UTC+04:00)

Проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail наблюдаются в ряде стран мира. Об этом во вторник сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Проблемы в работе Gmail наблюдаются с 22:12 по времени восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Большая часть заявивших о сбое пользователей (40%) сталкивается с проблемами при авторизации, 31% испытывает трудности при получении электронной почты. Еще 27% говорят о проблемах с сайтом сервиса.

Чаще всего о сбоях сообщают жители США, Японии, Малайзии и Австралии.

По данным Downdetector, пользователи также сообщают о сбоях в работе поисковой системы Google и хранилища файлов Google Drive.

Gmail - почтовый сервис американской компании Google.

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