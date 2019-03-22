В ООН заявили, что статус Голанских высот остается неизменным

22 марта 2019 21:15 (UTC+04:00)

ООН не изменила свою позицию по статусу Голанских высот, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", — сказал он.

Напомним, что накануне Дональд Трамп сказал, что для Соединенных Штатов настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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