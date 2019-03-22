В ООН заявили, что статус Голанских высот остается неизменным

ООН не изменила свою позицию по статусу Голанских высот, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился", — сказал он.

Напомним, что накануне Дональд Трамп сказал, что для Соединенных Штатов настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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