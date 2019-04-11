В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Daily Mail.

Станция находится на мосту и называется Seiryu-Miharashi, она не имеет ни входа, ни выхода. Там есть лишь одна небольшая платформа, попасть на которую могут только вышедшие из вагонов пассажиры.

С этого места путешественники могут полюбоваться живописным видом на реку Нишики и окружающий лес, сделать фото.

Платформа открылась месяц назад, но благодаря соцсетям уже стала известным местом.

Туристам, которые хотят посетить эту достопримечательность, лучше заблаговременно проверить расписание движения поездов, потому что время работы станции ограничено, пишет издание.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.