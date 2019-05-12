На западе Канады началась эвакуация населения из-за лесных пожаров

12 мая 2019 20:25 (UTC+04:00)

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время леса горят в 5 км к востоку от населенного пункта Фрейзер-Лэйк. По данным природоохранной службы региона, возгорание было зафиксировано 3 мая, и сейчас площадь пожара составляет 260 га. Приказ об эвакуации уже получили жители одного из районов города, находящегося в непосредственной близости от лесных пожаров. Точное число людей, которым предписано покинуть свои дома, не сообщается.

В тушении огня задействованы 20 пожарных, четыре вертолета и самолета, а также тяжелая спецтехника. По предварительной версии, причиной возникновения лесного пожара могла стать деятельность человека. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

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