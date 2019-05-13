На юге Мексики разбился легкий самолет

13 мая 2019 23:38 (UTC+04:00)

Легкий самолет марки Cessna в понедельник разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. На борту воздушного судна находились два человека, они погибли, сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолет направлялся из города Плайя-дель-Кармен в Канкун, однако вскоре после взлета рухнул в районе муниципалитета Отон-Бланко. По предварительным данным, к трагедии привела неисправность, возникшая во время полета.

Прокуратура Кинтана-Роо приступила к расследованию обстоятельств происшествия, приведшего к гибели людей.

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