В Пакистане четыре человека погибли в результате взрыва

14 мая 2019 00:40 (UTC+04:00)

Четыре полицейских стали жертвами взрыва на рынке в городе Кветта на западе Пакистана, еще девять человек пострадали, сообщает газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции Абдула Раззака Чиму (Abdul Razzaq Cheema), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам Чимы, среди пострадавших в результате взрыва - двое полицейских и семь гражданских лиц, их доставили в больницы.

На место инцидента прибыли сотрудники служб безопасности и оцепили район. К настоящему моменту причина взрыва не установлена, отмечает издание.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посол: Пакистан поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 13 мая 14:41
Посол: Азербайджан и Пакистан готовы сотрудничать в энергосекторе
Энергетика 13 мая 13:20
На заводе в Южной Корее произошел взрыв
В мире 13 мая 12:04
Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд
Другие страны 12 мая 22:11
В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах (Обновлено)
В мире 12 мая 14:01
В Мексике один человек погиб при взрыве на рынке пиротехники (Обновлено)
Другие страны 12 мая 00:25
Лента новостей
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
В мире 01:30
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Россия 00:59
Трамп считает, что Китай по-прежнему заинтересован в торговой сделке с США
США 00:54
Трамп продлил санкции по Йемену
США 00:28
Мудрый азербайджанский народ не дает шансов злопыхателям, пытающимся очернить страну - депутат
Точка зрения 13 мая 23:49
США предложили Турции отложить покупку С-400
Турция 13 мая 23:46
На юге Мексики разбился легкий самолет
Другие страны 13 мая 23:38
Шоу-композиция карабахских скакунов вызвала большой интерес у королевы Великобритании
Общество 13 мая 23:34
В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль
Европа 13 мая 23:26