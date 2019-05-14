В Мексике три человека погибли в результате перестрелки на рынке

По меньшей мере три человека погибли и один был ранен в понедельник в перестрелке в одном из самых неспокойных районов мексиканской столицы - на рынке Тепито, сообщает портал Universal, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, местные бандиты пришла собирать дань с торговцев, но были встречены выстрелами из огнестрельного оружия. В завязавшейся перестрелке три вымогателя были убиты.

Сейчас рынок оцеплен полицией и сотрудниками других силовых структур.

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