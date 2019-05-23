Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике

Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Входящие в ассоциацию частные компании, добывающие сейчас на участках, полученных в результате энергореформы в Мексике, лишь 31 тысячу баррелей в день, в 2024 году намерены довести показатель до 280 тысяч баррелей.

Вместе с тем ассоциация отмечает, что без дополнительных торгов уровень добычи будет снижаться начиная с 2027 года.

В созданную в 2015 году Amexhi входят около 50 компаний, в том числе российский "Лукойл", Deutsche Erdoel (принадлежит LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана), Eni, Shell, Ecopetrol, BP, Exxon, Petronas, Repsol, Total, Petrobras и другие.

Частные и иностранные инвесторы получили доступ в нефтяную отрасль Мексики в результате начатой в 2013 году энергетической реформы, неоднократно критикуемой нынешним президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

После вступления в должность Обрадор заявил, что страна не будет проводить торги по участкам углеводородов до 2021 года. Уже заключенные и действующие в стране нефтяные контакты для иностранных компаний отменены не будут, однако подлежат проверке.

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