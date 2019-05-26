Выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

26 мая 2019 08:49 (UTC+04:00)

Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, назначенных на 4 июля, что может автоматически означать перенос голосования, пишет в воскресенье алжирское издание "Аль-Хабар", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Срок подачи документов завершился в субботу, 25 мая.

МВД сообщало лишь о том, что более 70 потенциальных кандидатов запросили формы для регистрации и сбора подписей. В то же время Конституционный совет Алжира, отвечающий за регистрацию кандидатов, так и не сообщил о приеме документов от кого-либо из желающих побороться за президентское кресло.

"В свете всеобщего отказа от выдвижения кандидатур на высший пост… в Алжире зафиксирован редкий в истории случай попытки организовать выборы при всеобщем бойкоте... Это делает невозможным соблюдение сроков, указанных в конституции", - пишет издание.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция Индонезии задержала около 70 участников беспорядков в Джакарте
В мире 22 мая 10:58
Джоко Видодо одержал победу на выборах президента Индонезии
Другие страны 21 мая 03:45
Избирком Литвы обработал 100% бюллетеней на президентских выборах
Другие страны 13 мая 08:51
Премьер Литвы признал поражение на президентских выборах и объявил об отставке
Другие страны 13 мая 02:53
В Литве завершилось голосование на президентских выборах
Европа 12 мая 21:24
В Северной Македонии началось голосование во втором туре выборов президента страны
Другие страны 5 мая 09:18
Лента новостей
Ученые назвали простой способ, как избежать лишнего веса во время отпуска
В мире 08:31
В Европарламент от Латвии могут пройти шесть партий
Европа 08:14
ЕБРР прогнозирует рост ВВП Азербайджана
Бизнес 08:00
Министр природных ресурсов Мексики ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса
Другие страны 07:37
Неизвестные убили пять человек на семейном празднике в Мексике
Другие страны 07:13
Три человека пострадали при поломке водного аттракциона в Калифорнии
США 06:51
Абэ и Трамп сыграли в гольф в компании гольфиста Исао Аоки
В мире 06:29
Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи
Европа 06:13
Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
В мире 05:47