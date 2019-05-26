Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо

По меньшей мере три человека были убиты в результате нападения, совершенного в воскресенье группой вооруженных лиц на церковь, расположенную на севере Буркина-Фасо. Об этом инциденте сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, в населенном пункте Тольфе экстремисты атаковали католический храм, когда в нем проходила воскресная месса. Несколько прихожан при нападении получили ранения. Все пострадавшие доставлены в госпиталь.

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