Землетрясения в Албании повредило сотню зданий

2 июня 2019 00:45 (UTC+04:00)

Землетрясения, произошедшие в субботу в юго-восточной Албании, причинили ущерб сотне зданий, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясений пострадали пять человек, ущерб был нанесен пяти зданиям. Как уточняет агентство, число пострадавших составило не пять, а четыре человека, все они были госпитализированы.

По данным минобороны Албании, половина из сотни поврежденных зданий оказались заброшенными старыми строениями. По словам местных жителей, после землетрясений 50 семей в наиболее пострадавших окрестностях поселка Флок покинули свои дома, опасаясь новых землетрясений.

По данным агентства, эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,3 располагался в 15 километрах к юго-востоку от города Корча в Албании недалеко от границы с Грецией. Очаг залегал на глубине 14 километров. Через семь минут на территории на границе с Грецией и Северной Македонией последовало еще одно землетрясение с очагом, залегавшим на глубине 18 километров. Впоследствии в районе Корча и в южной части Гирокастра продолжались толчки с меньшей интенсивностью.

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