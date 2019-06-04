Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи

4 июня 2019 07:44 (UTC+04:00)

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 1945 случаях.

"Ситуация на понедельник, 3 июня 2019 года: всего 2008 случаев (заражения - ред.) - 1914 подтверждённых и 94 возможных, 1346 скончавшихся и 539 вылеченных", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.

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