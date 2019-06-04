Ученые открыли способ получения энергии из углекислого газа

4 июня 2019 13:22 (UTC+04:00)

Южнокорейские ученые разработали инновационный способ получения энергии из углекислого газа. Как сообщает агентство Yonhap, данное открытие обеспечит человечеству доступ к дешевой электроэнергии и поможет решить проблему глобального потепления, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как пояснил ведущий научный сотрудник Ульсанского института науки и технологий Ким Гын Тхэ, открытие позволяет получать электроэнергию и чистый водород из среды, состоящей из воды, растворенного в ней углекислого газа и двух катализаторов. "Химические и электрохимические реакции, происходящие в такой системе, достаточно просты, в силу чего данный процесс может быть с легкостью использован в коммерческих целях", - пояснил профессор Ким. По его словам, благодаря этому методу затраты на преобразование тонны углекислого газа в полезную энергию составят всего $200.

"Растворив углекислый газ в воде, мы смогли найти ему новое применение", - комментирует профессор открытие. Несколько местных химических компаний и металлургических заводов уже заинтересовались инновационным химическим процессом, так как он может решить проблему выброса углекислого газа на этих предприятиях.

Планируется, что данный способ будет внедрен на южнокорейских промышленных объектах после завершения полевых испытаний. Помимо получения дешевой электроэнергии вырабатываемый в ходе химической реакции водород может использоваться в качестве топлива на водородных заправочных станциях для автомобилей. Также ожидается, что технология преобразования углекислого газа поможет в борьбе с глобальным потеплением, одной из причин которого служит рост выбросов парниковых газов.

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