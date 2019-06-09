И.о. президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем остальные партии не держаться за должности, а отправиться на суд народа. С тем же призывом мы обращаемся и к президенту Молдавии", — заявил он журналистам.

По словам Филипа, Демократическая партия была против проведения досрочных выборов, но другого выбора в сложившейся ситуации нет.

Парламент, в свою очередь, сообщил о намерении обратиться в международные структуры, в том числе в Совет безопасности ООН, а также единогласно принял декларацию, согласно которой назначение Филипа президентом незаконно.

"Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии, вместо мирной передачи власти было решено ответить дестабилизацией", — заявила лидер блока ACUM Санду.

Кроме того, депутаты призвали всех сотрудников правоохранительных органов "не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти: парламента, правительства и президента".

На воскресном заседании Конституционный суд Молдавии временно назначил главой государства Павла Филипа, который исполнял обязанности премьер-министра. Это решение было связано с отказом президента страны Игоря Додона распустить парламент. Затем КС рассмотрел запрос Филипа и констатировал наличие условий, которые оправдывают роспуск парламента.

Додон назвал действия КС отчаянным шагом для захвата власти.

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