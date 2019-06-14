Китай намерен развивать отношения с Ираном

14 июня 2019 16:06 (UTC+04:00)

Китай готов развивать отношения с Ираном вне зависимости от изменений на международной арене, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает МИД КНР.

Встреча состоялась в Бишкеке на полях саммита ШОС. Стороны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Китайская сторона всегда придавала и придает важное значение китайско-иранским отношениям. Вне зависимости от изменений в международной обстановке, китайская сторона готова работать вместе с иранской для дальнейшего продвижения стабильного развития китайско-иранских отношений всестороннего стратегического партнерства", - заявил Си Цзиньпин.

Он также заявил о необходимости укреплять стратегическое взаимодействие с Ираном, оказывать друг другу взаимную поддержку в вопросах, представляющих коренные интересы. Китайский лидер также призвал укрепить двустороннее сотрудничества в борьбе с терроризмом и организованной преступностью,
Роухани, в свою очередь, отметил, что иранская сторона прилагает все силы для развития отношений с Китаем, активного участия в проекте "Один пояс, один путь", изыскивает возможности для двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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