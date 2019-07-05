Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

5 июля 2019 17:24 (UTC+04:00)

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, вес рыбы составляет почти 105 килограммов. Так, рыбаку удалось побить мировой рекорд: ранее наиболее крупный пойманный сиамский усач весил на четыре с половиной килограмма меньше.

По словам мужчины, ему потребовалось примерно полтора часа, чтобы вытащить рыбу из воды.
"Она почти не сопротивлялась, проблема была в весе. Я очень нервничал, потому что не хотел допустить ошибку", — рассказал он.

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