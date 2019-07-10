Советник Макрона в Иране обсудил ядерную сделку

Советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудил в Иране ядерную сделку и механизм противодействия санкциям США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По их данным, советник президента Франции Эммануэля Макрона в четверг встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Визит советника Макрона в Исламскую Республику пришелся на очередное сокращение Тегераном ядерных обязательств.

"В ходе этой встречи обсуждалось ситуация, связанная с реализацией европейскими странами обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий и механизм противодействия односторонним санкциям США", - сообщила иранская телерадиокорпорация IRIB в своем Telegram-канале.

Как сообщило агентство Fars, французский советник заявил, что прибыл в Тегеран не в качестве посредника в отношениях между Ираном и США и не везет с собой никакого послания. По словам Бонна, президент Франции стремится к достижению совместных инициатив ради "перемирия" в экономической войне США против Ирана и убежден, что это поспособствует деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Шамхани заявил, что США "взяли в заложники независимость Европы", в связи с чем ЕС должен защищать себя от односторонней политики Вашингтона, отмечает Fars.

Так, Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить позже.

В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который, в частности, дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".

Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников и Ираном в 2015 году, предусматривает, частности, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.

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