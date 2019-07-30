Лавров в Таиланде проводит переговоры с главой МИД Турции

30 июля 2019 11:24 (UTC+04:00)

Глава МИД России Сергей Лавров в Бангкоке проводит встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Перед началом переговоров турецкий министр поприветствовал Лаврова по-русски, после чего они обменялись рукопожатиями. Чавушоглу сообщил журналистам, что темой переговоров станут "двусторонние отношения, региональные и другие вопросы".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30-31 июля находится в Таиланде с двухдневным визитом. Ранее министр провел переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. В среду он примет участие в министерском совещании Россия - АСЕАН.

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