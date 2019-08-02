В Бангкоке два человека пострадали в результате нескольких небольших взрывов

2 августа 2019 11:28 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека пострадали в результате нескольких небольших взрывов в трех разных местах в Бангкоке, где в настоящее время проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в результате разрыва самодельной бомбы незначительно пострадали два дворника. По данным сотрудников сил безопасности, некоторые взрывы прозвучали у правительственного здания, два других места инцидентов расположены в центральной части Бангкока. Точное число взрывов не уточняется.

Как в свою очередь информировало агентство Agence France-Presse (АFP), правительство Таиланда подтвердило данные о произошедших взрывах. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выступил с распоряжением о проведении расследования в связи с прогремевшими в Бангкоке взрывами.

Он добавил, что "усилены меры по обеспечению безопасности".

В четверг полиция Таиланда сообщила об обнаружении двух поддельных бомб неподалеку от проведения встреч в рамках АСЕАН, в связи с чем были задержаны двое подозреваемых.

1 января Таиланд принял председательство в АСЕАН, объединяющей десять стран (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Филиппины, Таиланд). Премьер-министр Прают Чан-Оча обозначил содержание председательства его государства как "продвижение партнерства в интересах устойчивого развития".

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