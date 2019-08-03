Пентагон поддерживает размещение ракет наземного базирования средней дальности в Азии

3 августа 2019 14:47 (UTC+04:00)

Новый министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе. Соответствующие заявления он сделал на борту самолета, направляющегося в Сидней, где глава Пентагона начнет свое первое турне по странам Азии. Его слова в субботу приводит агентство Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о намерении Соединенных Штатов после выхода из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместить в Азии ракеты средней дальности, Эспер сказал: "Мы бы хотели сделать это как можно скорее". По его словам, лучшим вариантом стало бы размещение таких ракет в течение нескольких месяцев, однако "такие вещи обычно требуют больше времени, чем ожидаешь поначалу".

МИД России в пятницу сообщил, что 2 августа по инициативе американской стороны прекращено действие ДРСМД. США свои действия объяснили отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.

В то же время стороны ведут консультации о дальнейшей судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

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