В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе

6 августа 2019 12:17 (UTC+04:00)

Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в клубе District 45. По данным полиции, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Как заявили в администрации клуба, во время стрельбы внутри находились около 250 человек.

Как отмечает телеканал, свидетели инцидента сообщали о том, что в клубе произошла ссора, однако правоохранительные органы пока не обнародовали информацию о предполагаемом стрелке. В связи с большим числом очевидцев, дело, вероятнее всего, будет раскрыто, сказал глава полиции города Марк Сондерс.

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