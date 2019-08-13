В Коста-Рике конфисковано полтонны кокаина, направлявшегося в Италию

13 августа 2019 12:59 (UTC+04:00)

Более 500 кг кокаина конфисковано в Коста-Рике в ходе досмотра грузов в порту Моин (восточная провинция Лимон). Партия наркотиков обнаружена в контейнере, который прибыл из Колумбии и направлялся в Италию, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В контейнере находились изделия из пластмассы, однако в нем была спрятана также партия кокаина. Полицейские обнаружили 20 чемоданов с наркотиком общим весом 504 кг.

4 августа в порте Моин полиция обнаружила контейнер с партией кокаина весом 240 кг. Он прибыл из Панамы и предназначался для доставки в Бельгию.

Контрабандисты часто используют территорию и прибрежные воды Коста-Рики для переправки партий наркотиков из Южной Америки в США и европейские страны. По официальным данным, с начала года в центральноамериканской республике конфисковано 28 тонн наркотиков. По итогам 2018 года у контрабандистов изъято 33,6 тонны кокаина.

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